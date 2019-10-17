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Россияне назвали причины нелюбви к общественному транспорту 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Названы причины нелюбви к общественному транспорту
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
38 процентов россиян не любят общественный транспорт из-за хамства водителей и других пассажиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса «Авто Mail.ru».
Также 54 процента респондентов жалуются на холод или духоту в салонах, 31 процент раздражают частые поломки и сбои в расписаниях.
При этом большинство пользователей автомобильного портала признались, что эпизодически пользуются общественным транспортом из-за дешевизны, скорости, а также в случае приема алкоголя. Ежедневно общественным транспортом пользуются 30 процентов опрошенных.
Исследование проводилось с 15 по 22 августа 2019 года среди 4154 опрошенных на портале.
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Социология , Общество , РИА Новости
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