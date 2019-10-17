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Россияне потеряли интерес к товарам для детей 

News.ru 11 минут назад
Россияне потеряли интерес к товарам для детей
Фото: https://pixabay.com
Россияне всё меньше денег тратят на покупку детских товаров и детского питания. По мнению экспертов, это связано не с покупательской способностью, а с изменением демографической ситуации в стране.
Согласно исследованию, проведённому холдингом «Ромир», за последние пять лет категории детских товаров и детского питания из лидеров по показателю роста стали лидерами по показателю падения.
Они потеряли 9% в 2018 году по отношению к прошлому периоду, — приводит РИА Новости слова президента «Ромира» Андрея Милехина.
Он предположил, что отрицательная динамика связана с тем, что в 2014–2015 годах в России был зарегистрирован пик рождаемости с начала 2000-х годов. После этого показатели стали стремительно снижаться, что и привело к уменьшению спроса на детские товары.
"Кроме того, на это влияет и постоянное промо-давление в индустрии", — заключил Милехин.
Ранее News.ru писал о том, что в январе–июне 2018 года в онлайн-магазинах продали средств по уходу за ребёнком и детского питания на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж в обычной рознице оказался в пять раз ниже, следует из исследования компании Nielsen, занимающейся маркетинговыми исследованиями.
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Комментарии
Социология , Общество , Андрей Милехин , РИА Новости
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