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Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность
Фото: РИА Новости
В России стало больше людей, которые жертвуют на благотворительность. Об этом стало известно из исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), передает ТАСС.
Так, в 2019 году доля таких россиян возросла до 57 процентов (по сравнению с 46 процентами в 2018 году). Ни разу не занимались благотворительностью 42 процента опрошенных. Более трети респондентов (36 процентов) совершали пожертвования несколько раз, 10 процентов — всего один.
Отмечается, что чаще всего жители страны подают милостыню на улице (60 процентов). Также для совершения пожертвований россияне пользуются специальными ящиками (26 процентов) и переводами при помощи СМС на короткий номер (27 процентов). Вместе с тем исследователи подчеркивают, что такие виды благотворительности стали менее популярны: в 2018 году ящиками для пожертвований пользовались 38 процентов, а отправляли СМС — 35 процентов.
Ранее стилиста-транссексуала Марту Катастрофу из Екатеринбурга выгнали за ее внешний вид из госпиталя для ветеранов войн, где она занималась благотворительностью и делала стрижки постояльцам. Марта пришла в медучреждение в рамках благотворительной акции. По решению руководства клиники происходящее транслировалось в соцсети. По ее словам, вскоре после начала трансляции главврачу начали «разрывать» телефон.
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Социология , Общество , ИТАР-ТАСС
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