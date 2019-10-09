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Названы регионы России с самыми высокими стипендиями 

Парламентская газета 9 часов назад
Названы регионы России с самыми высокими стипендиями
Фото: РИА Новости
Самые высокие академические стипендии в России получают студенты государственных вузов, расположенных в Якутии, где их размер составляет в среднем 7,18 тысячи рублей, пишет News.ru со ссылкой на данные Минобрнауки за 2018 год.
На второй и третьей строчке соответственно расположились Мурманская (6,55 тысячи рублей) и Магаданская (6,26 тысячи рублей) области. Замыкают пятёрку республики Алтай (6,04 тысячи рублей) и Тыва (5,99 тысячи рублей).
При этом наиболее низкие стипендии в России были зафиксированы в Ленинградской области (1,36 тысячи рублей), ЯНАО (1,82 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарии (2 тысячи рублей).
Отмечается, что индексация академической стипендии также запланирована на 2021-2022 годы — на 4% каждый год.
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Социология , Общество , Минобрнауки
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