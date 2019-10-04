Россияне озвучили зарплату своей мечты

Зарплата в 160 тысяч рублей в месяц может сделать счастливым среднестатистического россиянина. Москвичам для комфортной жизни потребовалось больше — они назвали 212 тысяч рублей той суммой, которая способна их осчастливить. На втором месте жители Владивостока (205 тысяч рублей). В Ростове-на-Дону хотят зарабатывать 200 тысяч рублей.

При этом мужчинам для счастья требуется доход на треть больше, чем женщинам (181 тысяча рублей и 138 тысяч рублей соответственно). Также оказалось, что, чем старше респонденты, тем больше средств для счастья им нужно. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Между тем в первом полугодии этого года заработная плата выросла почти во всех регионах России, однако наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Номинальная среднемесячная зарплата в стране составила 46 210 рублей. И на деле доход от 35 тысяч рублей на члена семьи позволяет большинству россиян комфортно откладывать деньги.