Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

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Украинская песня оказалась самой популярной у россиян 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Песня «Плакала» украинской группы Kazka — самая популярная среди российских пользователей «Яндекса». Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствует статистика запросов в поисковике.
Сегодня отмечается Международный день музыки. В его преддверии «Яндекс» подготовил рейтинг популярных запросов со словами «текст» и «песня», заданных российскими пользователями поисковика с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019-го.
Самым популярным оказался запрос о треке Kazka «Плакала». Ему были присвоены 100 баллов по 100-балльной шкале. Второе место в рейтинге заняла песня песня «Детство» дуэта Rauf & Faik (36 баллов), а третье — советская песня «Катюша» (33 балла).
Четвертым стал трек рэпера GONE.Fludd «Мамбл» (30 баллов), пятым и шестым — «Незабудка» (29 баллов) и «Мокрые кроссы» (28 баллов) Тимы Белорусских, седьмым — «Юморист» Фейса (24 балла), восьмым — «Зависай» Strange (18 баллов), девятым — «Зацепила» Артура Пирожкова (17 баллов), а 10-м — «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17 баллов).
Наиболее популярными клипами по поисковым запросам в «Яндексе» оказались Skibidi группы Little Big (100 баллов), «Алкоголичка» Артура Пирожкова (97 баллов) и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58 баллов).
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Социология , Видео , Общество , Филипп Киркоров , Артур Пирожков , Лев Лещенко , Николай Басков , Яндекс
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