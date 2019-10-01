Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Украинская песня оказалась самой популярной у россиян

Песня «Плакала» украинской группы Kazka — самая популярная среди российских пользователей «Яндекса» . Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствует статистика запросов в поисковике.

Сегодня отмечается Международный день музыки. В его преддверии «Яндекс» подготовил рейтинг популярных запросов со словами «текст» и «песня», заданных российскими пользователями поисковика с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019-го.

Самым популярным оказался запрос о треке Kazka «Плакала». Ему были присвоены 100 баллов по 100-балльной шкале. Второе место в рейтинге заняла песня песня «Детство» дуэта Rauf & Faik (36 баллов), а третье — советская песня «Катюша» (33 балла).

Четвертым стал трек рэпера GONE.Fludd «Мамбл» (30 баллов), пятым и шестым — «Незабудка» (29 баллов) и «Мокрые кроссы» (28 баллов) Тимы Белорусских, седьмым — «Юморист» Фейса (24 балла), восьмым — «Зависай» Strange (18 баллов), девятым — «Зацепила» Артура Пирожкова (17 баллов), а 10-м — «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17 баллов).