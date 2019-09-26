Россияне определились с досугом на четырехдневке

Большинство россиян в случае введения четырехдневной рабочей недели хочет потратить свободное время на путешествия. К таким выводам пришли аналитики сервиса для путешественников Biletix.
«54% россиян заявили, что готовы путешествовать чаще при переходе на четырехдневную рабочую неделю», — передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. При этом 29% опрошенных отметили, что новый формат работы не повлияет на количество их путешествий. 17% респондентов не определились с ответом.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек. Исследование проходило с 17 по 22 сентября.
Дискуссию о переходе на сокращенную рабочую неделю в июне начал премьер-министр Дмитрий Медведев, напоминает «Национальная служба новостей». Сроки реформы не определены. Ожидается, что изменение может коснуться только представителей нескольких отраслей. Среди них могут оказаться журналисты, дизайнеры и рабочие автоматизированных производств.