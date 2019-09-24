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Робот проводил собеседование с пятой частью соискателей работы 

News.ru 2 часа назад
Робот проводил собеседование с пятой частью соискателей работы
Фото: ikolay Gyngazov/Russian Look
Проведённое сервисом «Авито Работа» исследование показало, что работодатели доверили провести собеседование с 19% представителей массовых профессий роботу-рекрутёру.
Робот-рекрутёр, компьютерная система, проводит начальные этапы отбора на вакансию по телефону или в мессенджерах. С этой системой знакомы 62% респондентов, причём большую осведомлённость показали женщины (45% против 41% у мужчин), передаёт РИА Новости.
Более всего о работе робота-рекрутёра знают в Санкт-Петербурге и небольших городах с населением 250–500 тысяч человек (48%), а чаще всего лично сталкивались с системой в Москве — 21%.
Нейтральную оценку возможностям робота дали 35% опрошенных, 10% заявили о его удобстве, 8% назвали крайне неудобным. В исследовании приняли участие 6829 представителей рабочих профессий, продавцов, кассиров, мерчендайзеров и администраторов.
Как писал News.ru ранее, специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) составили список профессий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что наибольшее число вакансий с указанной заработной платой предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
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Социология , Общество , Роструд , РИА Новости
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