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Скворцова: продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет с 2000 года 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Россияне стали дольше жить
Фото: ТАСС
Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Мы подводили итог: с 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", — отметила министр.
Материнская смертность, по ее словам, за этот период снизилась в 4,9 раза, а младенческая — в 3,6 раза.
"Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населения", — отметила министр. Показатели потребления табака и алкоголя среди подростков сократили в три раза.
"Это не значит, что мы не видим недостатков, имеющихся на сегодня. Мы боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно", — отметила Скворцова.
Увеличение продолжительности жизни россиян является основной целью мероприятий в рамках национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Для этого нацпроектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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Социология , Общество
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