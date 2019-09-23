Россияне стали дольше жить

Скворцова: продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет с 2000 года

Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы подводили итог: с 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", — отметила министр.

Материнская смертность, по ее словам, за этот период снизилась в 4,9 раза, а младенческая — в 3,6 раза.

"Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населения", — отметила министр. Показатели потребления табака и алкоголя среди подростков сократили в три раза.

"Это не значит, что мы не видим недостатков, имеющихся на сегодня. Мы боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно", — отметила Скворцова.

Увеличение продолжительности жизни россиян является основной целью мероприятий в рамках национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Для этого нацпроектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.