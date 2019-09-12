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Каждый десятый россиянин лукавит, чтобы раньше уйти с работы, показал опрос 

РИА Новости + ещё 6 14 минут назад
Россияне признались в обмане начальства
Фото: ТАСС
Каждый десятый трудоустроенный россиянин (10%), отпрашиваясь с работы, выдумывает повод уйти пораньше, а не называет реальную причину, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.
По данным опроса, мужчины чуть чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%). Повод освободиться пораньше также чаще изобретают россияне до 24 лет (12%), а реже — в возрасте от 45 лет и старше (8%). При этом 83% россиян ответили, что, отпрашиваясь с работы в последний раз, называли реальную причину, 7% затруднились ответить.
Говоря о том, по какой причине они отпрашивались с работы в последний раз, только 13% заметили, что никогда не отпрашиваются, 20% назвали поход к врачу, 10% — вопросы, связанные с детьми, по 5% — оформление документов и семейные обстоятельства, 3% — на похороны.
Согласно опросу, женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) или по вопросам, связанным с детьми (13 против 7%). Мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).
Опрос проводился 22 августа — 8 сентября среди 1 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу в 304 населенных пунктах из всех округов России. Вопрос о реальности причины, по которой люди отпрашивались с работы, задавался 1,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих работу и отпрашивающихся с нее в 423 населенных пунктах.
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Социология , Общество
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