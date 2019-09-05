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Опрос показал, каких мужчин предпочитают россиянки 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Каких мужчин предпочитают россиянки
Фото: Depositphotos
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, каких мужчин считают привлекательными российские женщины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно полученным результатам, 69% опрошенных нравится гладковыбритые мужчины, 22% предпочитают легкую щетину, 11% — короткую бороду, 9% — усы, для 7% женщин это не имеет значение. При этом 93% никогда не отпускали длинную бороду. Однако те, кто решает ее носить, делают это из-за лени (35%) или по привычке (30%).
Уточняется, что самыми популярными мужчинами с бородой являются Маркс (24%), Толстой (19%) и Ленин (13%).
Ранее опрос показал, чего не хватает россиянкам для полного счастья.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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