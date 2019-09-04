Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики выяснили, где живут самые алчные россиянки 

Профиль + ещё 9 8 часов назад
Аналитики выяснили, где живут самые алчные россиянки
Фото: ria34.ru
Специалисты независимого агентства ZOOM MARKET выяснили, что самые алчные россиянки живут в Саранске. Опрос проводился среди жительниц 28 городов при участии 3 360 женщин.
Всем им было предложено ответить на три вопроса: какой для Вас главный критерий при выборе мужчины; имеет ли значение финансовое положение мужчины и его социальный статус, и играет ли роль возраст спутника жизни.
Так, больше всего материальную состоятельность ценят жительницы Саранска, Москвы и Краснодара. На четвертом и пятом месте рейтинга оказались женщины из Иваново и Екатеринбурга соответственно.
В десятку попали Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень и Владивосток. Замкнул список Нижний Новгород.
При этом главными критериями при выборе мужчины стали любовь — ее упомянули 62% опрошенных, надежность — 19%, а за доход беспокоятся только 7% респонденток.
Ранее сообщалось, что в Женеве этим летом демографическая ситуация была близка к анекдотической: роженицы швейцарской столицы стремились успеть родить до конца июля. Причина кроется в городских правилах приема детей в ясли. Дело в том, что если малыши рождены до 31 июля, то они автоматически получают право на посещение государственных детских садов уже с сентября 2019 года.
Профиль: последние новости
В Германии стартовала крупнейшая ярмарка автомобилей для путешествий В Германии стартовала крупнейшая ярмарка автомобилей для путешествий Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября Только треть россиян знает дату начала Второй мировой войны Только треть россиян знает дату начала Второй мировой войны
Комментарии1
Социология , Саранск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США73
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным56
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции126
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Украинский язык сочли выдуманным
Украинский язык сочли выдуманным18
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение