Аналитики выяснили, где живут самые алчные россиянки

Специалисты независимого агентства ZOOM MARKET выяснили, что самые алчные россиянки живут в Саранске . Опрос проводился среди жительниц 28 городов при участии 3 360 женщин.

Всем им было предложено ответить на три вопроса: какой для Вас главный критерий при выборе мужчины; имеет ли значение финансовое положение мужчины и его социальный статус, и играет ли роль возраст спутника жизни.

Так, больше всего материальную состоятельность ценят жительницы Саранска, Москвы и Краснодара. На четвертом и пятом месте рейтинга оказались женщины из Иваново и Екатеринбурга соответственно.

В десятку попали Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень и Владивосток. Замкнул список Нижний Новгород.

При этом главными критериями при выборе мужчины стали любовь — ее упомянули 62% опрошенных, надежность — 19%, а за доход беспокоятся только 7% респонденток.

Ранее сообщалось, что в Женеве этим летом демографическая ситуация была близка к анекдотической: роженицы швейцарской столицы стремились успеть родить до конца июля. Причина кроется в городских правилах приема детей в ясли. Дело в том, что если малыши рождены до 31 июля, то они автоматически получают право на посещение государственных детских садов уже с сентября 2019 года.