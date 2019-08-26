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Россияне разделились во мнении о цирковых животных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% против этого, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования ВЦИОМ, 53% россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, а 41% граждан придерживается обратного мнения, передает РИА «Новости».
По данным социологов, обычно в цирке россиянам нравятся клоуны (24%) и выступления животных (24%), еще 18% респондентов привлекают акробатические номера.
В вопросе, что может не нравиться в цирке, опрошенные чаще всего говорят, что такого в принципе нет (28%). При этом у 15% россиян вызывают настороженность выступления с животными. Еще 9% не приемлют жестокого обращения с ними, 6% опрошенных не нравятся клоуны, а 5% назвали неприемлемыми антисанитарные условия, грязь и неприятный запах.
При этом большинство россиян (88%) когда-либо бывали в цирке, однако лишь 18% посещали его не позднее двух лет назад. Еще 28% в последний раз посещали цирк от трех до десяти лет назад, а 42% не были в цирке более десяти лет, никогда не бывали на цирковых представлениях 11% россиян.
По данным исследования, треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте расположился Китай (19%), а на третьем — Франция (11%). Помимо этого, российские граждане отметили США (3%), Канаду (3%), Италию (2%) и Германию (2%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, 12 июля премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением поручил Россельхознадзору с 1 января 2020 года контролировать работу цирков, зоопарков и океанариумов.
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Социология , Общество , Дмитрий Медведев , Россельхознадзор , ВЦИОМ , РИА Новости
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