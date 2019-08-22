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Половина россиян запуталась в цветах российского флага 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии Дня государственного флага, который отмечается 22 августа.
Отмечается, что 37 процентов жителей страны правильно назвали цвета триколора, но перепутали их порядок. 9 процентов ошиблись во всем — и в цветах, и в порядке. Четыре процента опрошенных признались, что не могут ответить на вопрос.
Чаще других без ошибок российский флаг описали россияне в возрасте 18-24 лет (72 процента), а также респонденты с высшим образованием (55 процентов). Допускали ошибки или признавались в незнании люди старше 60 лет (64 процента), а также обладатели среднего образования (60 процентов).
При этом по мнению 53 процентов россиян, незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах», а «нормальным» это сочли только шесть процентов. 84 процента россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде флага страны.
Российский флаг представляет собой прямоугольный триколор из трех равновеликих горизонтальных полос — белой (верхняя), синей (средняя) и красной (нижняя).
Ранее в четверг стало известно, что в честь флага по всей России пройдут массовые мероприятия. Первыми праздник встретят жители Дальнего Востока. В городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе праздник отметят заплывом на 350 метров через реку Конда. В Москве его будут отмечать с 22 по 25 августа — торжества пройдут на 30 городских площадках, среди которых проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк и сад «Эрмитаж».
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Социология , Общество , Эрмитаж , ВЦИОМ
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