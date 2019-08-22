Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Отмечается, что 37 процентов жителей страны правильно назвали цвета триколора, но перепутали их порядок. 9 процентов ошиблись во всем — и в цветах, и в порядке. Четыре процента опрошенных признались, что не могут ответить на вопрос.

Чаще других без ошибок российский флаг описали россияне в возрасте 18-24 лет (72 процента), а также респонденты с высшим образованием (55 процентов). Допускали ошибки или признавались в незнании люди старше 60 лет (64 процента), а также обладатели среднего образования (60 процентов).

При этом по мнению 53 процентов россиян, незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах», а «нормальным» это сочли только шесть процентов. 84 процента россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде флага страны.

Российский флаг представляет собой прямоугольный триколор из трех равновеликих горизонтальных полос — белой (верхняя), синей (средняя) и красной (нижняя).