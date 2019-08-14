Россияне высказались о необходимости крещения

Большинство россиян (75%) считают, что православному человеку необходимо пройти обряд крещения, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% приняли решение самостоятельно, говорится на сайте ВЦИОМ.

12% заявили, что они не крещеные, при этом 19% из них хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%).

В целом россияне придерживаются мнения, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения (75%). Такая точка зрения особенно актуальна среди женщин и (79%) и людей старше 60 лет (82%).

Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).

Большинство граждан, которые не проходили обряд крещения, не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в крещении (14%).

Также большинство высказываются в пользу прохождения обряда крещения в детском возрасте (60%). Треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери.

Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.

Гатчинская епархия приняла решение отстранить игумена от служения. Также там извинились перед семьей.