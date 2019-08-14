Врачи оценили переход на четырёхдневную рабочую неделю

Четырёхдневная рабочая неделя негативно скажется на здоровье россиян, так как в этом случае вырастет число людей с ожирением. В случае принятия такого решения в стране, считают эксперты, станет больше невротических расстройств.

Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости. Впервые же о введении четырёхдневной рабочей недели заявил в июне вице-премьер Дмитрий Медведев

На тот момент Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. А 1 августа стало известно, что ФНПР направила свои предложения в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением, — высказала по этому поводу врач-терапевт Елена Тихомирова.

Так, считает доктор, если у человека есть работа и вдруг на один выходной день станет больше, это приведёт к увеличению страхов, фобий и неврозов. К тому же работник будет ждать подвоха.

Уменьшение рабочей недели не отразится на снижении эпидемии гриппа. «Если человек не работает, он всё равно куда-то выходит», — заявила доктор.

Психиатры также затрудняются сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека. Уверенные в себе люди, считают специалисты, будут рады, а люди, которые занимаются физическим неквалифицированным трудом, будут недовольны, потому что их зарплата зависит от выполненного количества.

Возможен от нововведения положительный психологический момент: он возникнет в семейных отношениях, но только, если эти отношения до этого момента были хорошими. В этом случае дополнительный выходной принесёт радость.