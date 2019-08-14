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Врачи оценили переход на четырёхдневную рабочую неделю 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: News.ru
Четырёхдневная рабочая неделя негативно скажется на здоровье россиян, так как в этом случае вырастет число людей с ожирением. В случае принятия такого решения в стране, считают эксперты, станет больше невротических расстройств.
Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости. Впервые же о введении четырёхдневной рабочей недели заявил в июне вице-премьер Дмитрий Медведев.
На тот момент Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. А 1 августа стало известно, что ФНПР направила свои предложения в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением, — высказала по этому поводу врач-терапевт Елена Тихомирова.
Так, считает доктор, если у человека есть работа и вдруг на один выходной день станет больше, это приведёт к увеличению страхов, фобий и неврозов. К тому же работник будет ждать подвоха.
Уменьшение рабочей недели не отразится на снижении эпидемии гриппа. «Если человек не работает, он всё равно куда-то выходит», — заявила доктор.
Психиатры также затрудняются сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека. Уверенные в себе люди, считают специалисты, будут рады, а люди, которые занимаются физическим неквалифицированным трудом, будут недовольны, потому что их зарплата зависит от выполненного количества.
Возможен от нововведения положительный психологический момент: он возникнет в семейных отношениях, но только, если эти отношения до этого момента были хорошими. В этом случае дополнительный выходной принесёт радость.
Ранее News.ru сообщал, что идея перехода на четырёхдневную неделю не принесёт пользы ни наёмным работникам, ни предпринимателям. Об этом News.ru заявил эксперт в сфере рабочего движения, завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов.
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Социология , Другое , Общество , Дмитрий Медведев , Александр Золотов , РИА Новости
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