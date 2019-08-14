Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали меньше жениться и реже разводиться 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов — на 64,4 тысячи, сообщает Росстат.
За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.
В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов — их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% — 231 тысяча записей.
При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона — Тува и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. Регионами, где количество регистраций браков сократилось больше всего, стали Чукотка — на 23%, Адыгея и Костромская область — на 20,6%.
Самый большой рост по числу разводов показали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия — 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно. Наибольшее падение по количеству разводов Росстат зафиксировал на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — на 33,9%, 32,7% и по 32,6%, соответственно.
Последние новости
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья Россиянка пыталась пересечь границу с Китаем в кроссовках, полных золота
Комментарии2
Социология , Общество , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ потеряли предпенсионеров2
«Закроем для судов»: в Киеве хотят заблокировать Крым51
Россия оправдалась перед ООН за украинцев53
План «Б» вместо газа: Украина готовится к худшему13
«Заметному» соплу российского «Охотника» дали объяснение5
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение