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ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Depositphotos
Центробанк (ЦБ) обратил внимание на снижение с начала 2019 года числа занятых, в первую очередь среди людей предпенсионного возраста. Об этом пишут "Известия".
Как отмечается, такая ситуация объясняется демографическими и экономическими причинами.
"Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей "младшего" пенсионного возраста (55–59 лет)", — говорится в материале.
Уточняется, что речь идет о нехватке 476 тысяч работников в первом случае, а во втором — 129 тысяч. Согласно материалу, некоторые россияне также жалуются на потерю работы из-за достижения ими предпенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что представители более чем 500 сельских профессий теперь имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.
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Социология , Общество , Центральный банк России , газета "Известия"
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