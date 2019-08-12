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У чехов выросло доверие к России и понизилось к США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Граждане Чехии стали больше доверять России, уровень доверия к США, наоборот, снизился, об этом говорится в опросе населения, проведенного пражским социологическим агентством STEM (СТЕМ).
Россия вызывает симпатии у 34% чехов, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Этот показатель является самым высоким за последние 13 лет. Предыдущий опрос STEM в 2017 году выявил 30% респондентов, положительно относящихся к России.
Также снизилось число симпатизирующих США чехов, их количество сократилось до 41%, что на 9% меньше, чем в 2017 году.
Отмечается тенденция падения уровня доверия чехов к ведущим европейским странам. Уменьшилось число симпатизирующих Франции, Германии и Британии.
Опрос проводился с 14 по 30 июня, в нем участвовали 1004 жителя страны из всех слоев населения Чехии.
В июле опрос института изучения общественного мнения Kantar Emnid в Восточной Германии показал, что большинство жителей этого региона за отмену санкций против России.
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Комментарии2
Социология , В мире , ИТАР-ТАСС , США , Чехия
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