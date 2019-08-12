У чехов выросло доверие к России и понизилось к США

Граждане Чехии стали больше доверять России , уровень доверия к США , наоборот, снизился, об этом говорится в опросе населения, проведенного пражским социологическим агентством STEM (СТЕМ).

Россия вызывает симпатии у 34% чехов, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Этот показатель является самым высоким за последние 13 лет. Предыдущий опрос STEM в 2017 году выявил 30% респондентов, положительно относящихся к России.

Также снизилось число симпатизирующих США чехов, их количество сократилось до 41%, что на 9% меньше, чем в 2017 году.

Отмечается тенденция падения уровня доверия чехов к ведущим европейским странам. Уменьшилось число симпатизирующих Франции, Германии и Британии.

Опрос проводился с 14 по 30 июня, в нем участвовали 1004 жителя страны из всех слоев населения Чехии.

В июле опрос института изучения общественного мнения Kantar Emnid в Восточной Германии показал, что большинство жителей этого региона за отмену санкций против России.