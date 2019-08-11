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Треть россиян признались, что работают в отпуске 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Около трети российских туристов продолжают решать рабочие вопросы, находясь при этом в отпуске. Они признались, что в это время проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, приводит РИА Новости статистику Ozon.travel.
При этом выяснилось, что служебные вопросы отпускники решают не по своей воле, а по настойчивой просьбе руководителей.
Еще примерно четверть респондентов рассказали, что во время отдыха периодически проверяют почту, но остаются недоступны по мобильной связи из-за роуминга. 10% общаются с коллегами в мессенджерах и соглашаются решать исключительно срочные вопросы.
Наконец, полноценно в отпуске отдыхают 19% респондентов: они отключают телефоны и полностью забывают о работе.
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Социология , Общество , РИА Новости
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