Треть россиян признались, что работают в отпуске

Около трети российских туристов продолжают решать рабочие вопросы, находясь при этом в отпуске. Они признались, что в это время проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, приводит РИА Новости статистику Ozon.travel.

При этом выяснилось, что служебные вопросы отпускники решают не по своей воле, а по настойчивой просьбе руководителей.

Еще примерно четверть респондентов рассказали, что во время отдыха периодически проверяют почту, но остаются недоступны по мобильной связи из-за роуминга. 10% общаются с коллегами в мессенджерах и соглашаются решать исключительно срочные вопросы.

Наконец, полноценно в отпуске отдыхают 19% респондентов: они отключают телефоны и полностью забывают о работе.