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В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом россиян с психическими расстройствами 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Минздраве назвали регионы России, в которых находится больше всего пациентов с впервые в жизни психическими расстройствами. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что Санкт-Петербург возглавляет рейтинг городов России. Там зарегистрировано 4,7 тыс. пациентов.
Уточняется, что второе место занимает Москва с 2,8 тыс. человек.
Следом идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).
Примечается, что меньше всего россиян с психическими расстройствами зарегистрировано в Севастополе (88), Мурманской области (71), в Магаданской области (56) и на Чукотке (44).
Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, кому не помогут антидепрессанты.
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Социология , Новости регионов , Минздрав РФ , Санкт-Петербург
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