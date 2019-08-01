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Соловьев признался в росте своей популярности 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Ura.ru / ТАСС
Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН усомнился в падении доверия россиян к телевидению.
Социологи выяснили, что за прошедшие десять лет число людей, доверяющих новостям из телевизора, сократилось с 80% до 55%. Результаты исследования опубликованы на сайте «Левада-центра». Согласно выводам экспертов, доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет. Кроме того, в прошлом году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические, уточнили социологи.
Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН порассуждал о телевидении, рейтингах и доверии.
«Категория доверия очень специфическая, и честно говоря, я не очень доверяю "Левада-центру". Надо провести опрос — как изменилось доверие россиян к "Левада-центру". Поэтому надо смотреть, менялась ли метода опроса. И вообще, что такое телевидение — ящик или продукт, созданный на телевидении? Очень многое из этого распространяется в Сети. Фрагменты моей передачи с интересом рассматривают пользователи самых разных социальных сетей. Здесь необходим более глубокий анализ. Люди, которые проводят опросы, считают, что могут их анализировать, но это, если вежливо, разные профессии. Надо другой вопрос задать — а насколько люди стали более или менее доверчивыми? Разговоры об умирающем телевидении напоминают завывания о том, что доллар завтра рухнет. Пусть для себя сначала определят, о чем речь. Если производишь качественный продукт, то не важно, как его распространяешь. Если верить той же "Леваде", доверие ко мне лично у населения выросло», — добавил он.
Ранее Владимир Соловьев разъяснил в эфире НСН свою позицию по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге
Национальная Служба Новостей: последние новости
Доверие россиян к ТВ упало на четверть за десять лет Более половины граждан готовы переизбрать Путина в 2024 году В России выгоднее ездить на такси, чем на личном авто
Комментарии49
Социология , Общество , Владимир Соловьев , Левада-центр
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