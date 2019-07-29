Названы самые востребованные рабочие специальности

Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%) и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%), показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

К первой категории, например, относятся, позиции токаря, слесаря техника на заводе и другие.

Согласно данным исследования, специалисты по подбору персонала обозначили в качестве самых главных навыков работников с высшим техническим образованием: специализированные знания и навыки (73%), владение ИТ-системами и навыки программирования (49%), добросовестность и дисциплинированность (43%).

При этом у соискателей на данную позицию чаще встречаются специализированные знания и навыки (43%), владение ИТ-системами и навыки программирования (31%), владение неспециализированными компьютерными программами (30%).

Говоря о качествах, которые специалисты HR хотят видеть у соискателей на позицию квалифицированного рабочего со средним или средне-специальным образованием, опрошенные отметили, что они должны быть добросовестными и дисциплинированными (56%), иметь специализированные знания и навыки (55%), быть готовыми к переобучению и повышению квалификации (37%).

В реальности кандидаты на данную позицию демонстрировали в первую очередь специализированные навыки (31%), добросовестность и дисциплинированность (28%), готовность к переобучению (20%).

Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.