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Названы самые востребованные рабочие специальности 

РИА Новости + ещё 12 20 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%) и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%), показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
К первой категории, например, относятся, позиции токаря, слесаря техника на заводе и другие.
Согласно данным исследования, специалисты по подбору персонала обозначили в качестве самых главных навыков работников с высшим техническим образованием: специализированные знания и навыки (73%), владение ИТ-системами и навыки программирования (49%), добросовестность и дисциплинированность (43%).
При этом у соискателей на данную позицию чаще встречаются специализированные знания и навыки (43%), владение ИТ-системами и навыки программирования (31%), владение неспециализированными компьютерными программами (30%).
Говоря о качествах, которые специалисты HR хотят видеть у соискателей на позицию квалифицированного рабочего со средним или средне-специальным образованием, опрошенные отметили, что они должны быть добросовестными и дисциплинированными (56%), иметь специализированные знания и навыки (55%), быть готовыми к переобучению и повышению квалификации (37%).
В реальности кандидаты на данную позицию демонстрировали в первую очередь специализированные навыки (31%), добросовестность и дисциплинированность (28%), готовность к переобучению (20%).
Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.
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Социология , РИА Новости
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