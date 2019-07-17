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Опрос показал, как россияне собираются провести летнее путешествие 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Проводить летний отпуск на пляже или совмещать такое времяпрепровождение с экскурсионными путешествиями предпочитают 61% российских путешественников, сообщили РИА Новости в туристическом сервисе «Связной Трэвел».
Исследование на тему того, каким образом собираются проводить или уже провели свое летнее путешествие россияне, организовывалось компанией среди 10 тысяч человек с 2 по 5 июля 2019 года на сайте «Связной Трэвел» и в социальных сетях среди мужчин и женщин разного возраста.
"Согласно ответам респондентов, большая часть — 39% — любят совмещать приятное с полезным, сочетая экскурсионные прогулки и море с пляжем. Примерно 22% … предпочитают летом исключительно пляжный отдых", — отметили аналитики.
Еще 16% потенциальных отдыхающих в путешествии планируют активное времяпрепровождение: обзор достопримечательностей, экскурсии, походы и даже покорение горных вершин.
"Далее следуют 15% участников опроса, которые мечтают отдохнуть от мирской суеты, лежа в отеле за просмотром новых сериалов. Оставшиеся 8% респондентов предложили свои варианты, среди которых: сплав по горной реке, посещение родственников, живущих в других городах и странах, духовные практики и другое", — подвели итог эксперты.
Директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев отметил, что индустрия туризма сейчас достаточно развита, чтобы угодить каждому. «При этом, отдохнуть как спокойно, так и активно, можно за вполне разумные деньги, особенно если подойти к вопросу выбора места ответственно и заранее. В большинстве своем наши клиенты предпочитают летом путешествовать на юг России, в Крым и теплые страны, но случаются и исключения в виде редких или даже экзотических направлений», — сказал он.
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Социология , РИА Новости , Москва
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