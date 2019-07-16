Названо отношение россиян к переобучению пожилых людей

Более половины россиян (68,5 процентов) сочли переобучение людей старшего возраста эффективным. Об этом свидетельствуют данные опроса Роструда «Работа в России », передает ТАСС.

По данным агентства, 68,5 процентов опрошенных считают переобучение хорошей возможностью получить новые профессиональные навыки, еще 31 процент назвал это вынужденной мерой, более 18 процентов отметили, что в пожилом возрасте получать образование уже поздно.

Отмечается, что более 81 процента опрошенных выразили желание пройти переобучение после достижения предпенсионного возраста. Самыми популярным специальностями для переобучения названы финансы (12 процентов опрошенных), рабочие специальности (11,7 процента), сфера продаж и услуг (9 процентов), юриспруденция (8,6 процента), образование (8,2 процента), строительство (6,8 процента), медицина (6,6 процента), транспорт (6,5 процента).

Основополагающим фактором при выборе направления для дальнейшего образования в старшем возрасте для 54,7 процентов опрошенных назвали возможность дальнейшего трудоустройства. Еще 27,9 процента выделили такой фактор, как призвание или интерес. Важность уровня престижа и дохода по специальности отметили 17 процентов.

Опрос проводился с 21 июня по 11 июля 2019 года, в нем приняло участие более 9 тысяч человек по всей России.

Переобучение пожилых россиян будет проводиться в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.