Самыми голодными оказались азиаты и африканцы

В течение последних трех лет мировой голод продолжает медленно, но неуклонно расти, число людей, которым не хватает еды, увеличилось на 10 миллионов человек. Об этом говорится в докладе ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире» за 2019 год.

Больше всего голодающих появляется в странах, где наблюдается замедление экономического роста, а также в тех, что сильно зависят от международно торговли сырьем. Сильнее всего от голода страдают жители стран Южной Азии — там этот показатель достигает 500 миллионов человек. Наиболее тревожной авторы исследования назвали ситуацию в Африке, где зафиксирован самый высокий уровень роста голода в мире — 256 миллионов человек.

В прошлом году доступа к достаточному количеству продовольствия не имели 820 миллионов человек.

Одновременно с голодом набирает обороты и проблема ожирения. Число людей с избыточным весом растет во всех регионах, особенно этому подвержены дети школьного возраста. «В 2018 году около 40 миллионов или 5,9 процента детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес», — указано в документе.