Стало известно, на каком продукте россияне не экономят при падении доходов

Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них 56% покупают мороженое как минимум раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре раза в неделю и около 4% — десять и более раз в неделю.

"При том, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране. Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять", — рассказал РИА Новости генеральный директор сервиса Роман Майстер.

Специалисты сервиса проанализировали 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи пользователей за период май-июнь 2019 года. Согласно полученным данным, в среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходилось 56 штук мороженого.

При этом, как оказалось, женщины покупают мороженое чаще: если в чеках мужчин на тысячу покупок пришлось 53 штуки мороженого, то в покупках представительниц прекрасного пола этот показатель оказался на 10% выше — 59 штук на тысячу покупок.

В мае текущего года эксперты сервиса публиковали исследование, согласно которому спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой.