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Опрос: более 80% женщин продолжают отношения после случаев домашнего насилия 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Около 56% опрошенных женщин рассказали, что подвергались домашнему насилию. При этом 86% респонденток продолжали отношения со своими партнерами после инцидентов, следует из результатов опроса портала "Леди Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"В целом примерно каждая вторая женщина (56%) подвергалась в том или ином виде домашнему насилию. Интересно, что несмотря на это 86% девушек продолжали отношения со своими партнерами", — говорится в результатах опроса.
Согласно результатам опроса, 94% женщин считают домашним насилием ситуации, связанные с применением физической силы (удар кулаком), 81% назвали домашним насилие принуждение к сексу, 80% — запирание в доме. "Реже всего респондентки называли проявлением насилия применение силы во время ссоры, — таких оказалось 61%, в жизни с этим сталкивались треть (36%) опрошенных", — сообщили в "Леди Mail.ru".
Отмечается, что 97% опрошенных женщин сообщили, что проблема домашнего насилия стоит в России крайне остро.
Опрос проводился с 5 по 11 июля среди 13,6 тыс. женщин от 18 до 55 лет на сайте проекта "Леди Mail.ru". В опросе приняли участие женщины из России, Казахстана, Белоруссии.
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Социология , ИТАР-ТАСС
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