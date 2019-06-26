ВЦИОМ: Половина россиян верит фейковым новостям

Почти половина россиян не может отличить достоверную информацию от фейковых новостей. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках форума «Армия-2019».

«Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной», — цитирует РИА «Новости» заявление Федорова.

Гендиректор ВЦИОМ уточнил, что 42% жителей России признаются, что им сложно отличить правдивую информацию от недостоверной. Социолог добавил, что для большинства Россиян фейковые новости на вид почти не отличаются от достоверных, а иногда вообще выглядят более убедительными.

По мнению Федорова, это свидетельствует о том, что проблема на самом деле существует, а «масштаб ее весьма велик». Он добавил, что если 62% опрошенных призвались, что заподозрили ложь изначально, то 31% — каждый третий — верили на слово.

«В самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%)», — добавил Федоров.

Он подчеркнул, что в своей речи он привел данные репрезентативного общенационального опроса ВЦИОМ. Это значит, что каждый указанный процент означает миллионы человек.

Форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Пионер» с 25 по 30 июня. В выставке принимают участие 118 государств, а общее количество гостей форума в составе иностранных военных делегаций достигает 540 человек.