Почему россияне готовы терпеть пытки

Результаты проведенного «Левада-центром» опроса показали, что каждый десятый респондент сталкивался с пытками со стороны силовиков. Всего было опрошено 3400 человек в 53 регионах. Также эксперты выяснили, что россияне осуждают пытки, однако не готовы требовать от силовиков полностью отказаться от их применения. Около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми, однако лишь треть готова отстаивать свои права. 30% россиян и вовсе допускают применение их в исключительных случаях. 39% считают, что борьба с ними ударит по раскрываемости преступлений, пишет «Коммерсант». О том, почему россияне допускают пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов News.ru поговорил с экспертами.

Подобное отношение к данной проблеме присуще не только россиянам, но и людям по всему миру, считает президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий . По его словам, пытки со стороны силовиков допускают обыватели, которые предполагают, что они не участвуют в политической и общественной жизни, а также не совершают никак злодеяний, а следовательно, не столкнутся с подобным отношением.

Однако, когда подобный допуск сделан, это затрагивает всех и никто от этого не застрахован. Так же, как и общество, где допускается расслоение до нищеты, не страхует даже миллиардера от того, что он не окажется в приюте для бездомных. Допуск физических воздействий со стороны силовиков практически стопроцентно гарантирует, что этими вещами будут злоупотреблять в отношении всех людей, в том числе и тех, которые считают, что их это не коснётся и говорят, что это допустимо, — пояснил Владимир Новицкий.

По его словам, большую роль на формирование такого отношения к проблеме у россиян играет система пропаганды, которая существует через фильмы о деятельности полиции. В таких кинокартинах, как «Улицы разбитых фонарей», «хорошие» полицейские, преследуя злодея, совершают в отношении него физическое насилие.

Но в фильме заранее известно, что этот человек злодей, а в жизни такой информации нет, — отметил президент Российской секции Международного общества прав человека.

Директор центра Практической психологии Сергей Ключников , в свою очередь отметил, что подобное отношение к пыткам у населения сформировалось вследствие особенностей истории — смертная казнь на русских землях присутствовала в течение длительного времени и сравнительно недавняя её отмена ещё не успела психологически укорениться в нации. Также эксперт связал результаты исследования с тем, что значительное количество людей видит, как смягчение наказаний за преступления не приводит к предотвращению их количества.

Многих даже не останавливают длительные сроки отсидки — преступники рассчитывают на то, что благодаря надлежащему поведению и исполнению тюремных распорядков им сократят срок. По этой причине многие россияне начинают думать о том, что ужесточение наказания является единственным методом предотвратить преступность. Кроме того, мы столкнулись с терроризмом. Террористы бывают очень упорными людьми и не соглашаются выдавать свои тайны. Многим людям кажется, что если к ним подходить мягко, то они не выдадут свидетельства, позволяющие предотвратить дальнейшие преступления. В связи с этим попытки бороться с возрастающей жестокостью современного мира более демократическим путем вызывает у россиян раздражение. И именно поэтому они считают, что в каких-то крайних случаях пытки допустимы, — пояснил Сергей Ключников.

Отвечая на вопрос о том, почему небольшой процент людей готов бороться с пытками, эксперт вновь отметил особенность психологии нации. По его словам, россияне не очень любят общественную борьбу за права или же против чего-либо. Это, как считает Ключников, связано с тем, что они не уверены в том, что посредством подобных действий им удастся добиться поставленной цели. Также, как отмечает эксперт, подобного рода правовые инструменты в России на сегодняшний день не очень развиты.

Директор центра Практической психологии в разговоре с News.ru заявил, что проблема пыток со стороны силовиков на первый взгляд не затрагивает интересы каждого человека. Хотя если представить, что они законно применялись бы в рамках следственных процессов, то большое количество людей страдало бы от них. Однако так как этого нет, люди думают, что насильственные действия происходят крайне редко и пытки применяются только в отношении «злодеев» и террористов.

При этом эксперт предположил, что достаточно высокий процент людей заявивших, что сталкивался с пытками со стороны силовиков, связан с неправильной интерпретацией действий представителей правоохранительных органов со стороны опрошенных.

Такие пытки, когда человеку загоняются под ноготь иголки и сажают его на электрический стул, сейчас бы не прошли. Все-таки люди не боятся говорить — если бы правоохранители сделали что-то подобное, это быстро бы всплыло. Возможно, единичные случаи пыток действительно имеют место быть, но они не носят массового характера. Можно предположить, что опрошенные воспринимают как пытки проявления психологического давления, — подытожил Сергей Ключников.