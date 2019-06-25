Эксперты рассказали, сколько россиян стали теми, кем мечтали в детстве

Лишь 5% соискателей сегодня работают в той области, о которой мечтали в детстве, а чаще всего в детстве россияне хотели стать врачами или актерами, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как показало исследование, детская мечта и реальность в части трудоустройства совпали лишь у 5% респондентов, 17% заявили о частичном совпадении, большинство россиян (77%) сказали, что мечта так и осталась мечтой.

В пятерку профессий, о которых чаще всего мечтали в детстве россияне в возрасте до 25 лет, попали дизайнер (6,23%), врач (5,66%), актер или актриса (5,47%), ветеринар (4,34%) и археолог (3,96%). Респондентов старше 25 лет в детстве больше привлекали профессии врача (7,29%), учителя (6,77%), космонавта (4,42%), актера (4,34%) и военного (4,12%).

Причем о том, что их детская мечта осуществилась полностью, завили 6% участников исследования, частично — 18%, а для большинства (76%) мечта так и осталась мечтой.

Среди причин того, почему они не стали тем, кем мечтали, респонденты до 25 лет чаще отмечали, что у них изменились взгляды, они прикладывали недостаточно усилий или на эту работу было сложно попасть без опыта. 37% респондентов этой возрастной группы заявили, что точно изменили бы свою профессию, если бы появилась такая возможность, 24% — скорее бы пошли на этот шаг, 17% — скорее бы отказались от планов что-то менять, а 12% — точно бы не изменили.

В топ-5 профессий, на которые они готовы променять свою нынешнюю работу, респонденты до 25 лет называют бизнесмена, программиста, актера, художника и артиста. Респонденты старше 25 ответили, что в случае смены поля деятельности пошли бы в программисты, бизнесмены, врачи, путешественники и дизайнеры.

Опрос проводился с апреля по май среди 2179 российских соискателей.