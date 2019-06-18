«Это ненормально»: россияне о том, кто должен воспитывать детей

Большинство россиянок верят, что мужчины способны быть хорошими отцами и домохозяинами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ . При этом среди молодежи от 18 до 24 лет около 90% девушек верят, что молодые люди способны воспитывать детей «не хуже женщин». Тем не менее большинство россиян считают, что мужчина должен работать, а мать — ухаживать за младенцем, а не наоборот.

Более 70% россиянок верят, что мужчины могут воспитывать детей и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. Данные социологического опроса публикует на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За последние два года представления россиян о роли отцов в обществе изменились несущественно», — говорится в пресс-релизе.

Среди молодежи от 18 до 24 лет сразу 90% считают, что мужчины способны быть хорошими отцами. При этом более половины россиян (около 60%) полагают, что воспитание детей отцом при работающей матери «не является нормальным».

Большинство российских граждан (около 65%) не знают о нетрадиционном распределении родительских ролей у знакомых. Только каждый 10-й россиянин слышал или знает о подобной ситуации у приятелей.

Между тем 63% женщин выступили против «мужского декрета». С ними согласны 55% мужчин — за ребенком, по их мнению, должна ухаживать мать. При этом 42% россиян согласились бы ухаживать за детьми вместо супруги.

Мнения разделились при ответе на вопрос: «Кто должен быть добытчиком?». Мужской эту роль назвали около 48%, а 47% не считают, что работа важнее воспитания детей.

При этом почти половина россиян считает, что сейчас отношения между отцами и детьми стали более доверительными — в сравнении с 1960-ми.

Воспитывая ребенка, мужчина должен проявлять уважение к женщине (так считают 33% опрошенных), ответственность (27%), мужество (24%) и трудолюбие — это качество назвал каждый пятый.

Ограничивать общение между отцом и ребенком в случае супружеской размолвки нельзя — так полагают 90% респондентов. Стоит также отметить, что 62% россиян полагают, что газеты и телевидение не способствуют развитию ответственного подхода к отцовству в среде молодых людей.

16 июня, в неофициальный День Отца, глава совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Кочанов заявил, что почти 14 тыс. мужчин в России взяли декрет в России в 2018 году.

По его словам, среди мужчин такой возможностью воспользовались 13,7 тыс., среди женщин — 670 тыс. Он подчеркнул, что растет количество случаев, когда отец остается один с детьми. Он также выступил за введение «отцовского капитала» в России.

В конце мая Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести «отцовский капитал» после рождения третьего ребенка.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала», — говорится в документе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не исключила введения новых мер стимулирования рождаемости в России. В частности, правительство может ввести выплату материнского капитала за первого ребенка в семье.

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — признала Голикова.

Вице-премьер добавила, что скорее всего властями потребуется принять дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к рождению детей. Это связано со многими аспектами — в том числе и с необходимостью обеспечения «сохранения нации», сказала Голикова.

Спустя день президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают новые меры господдержки семей с детьми. Об этом он сказал на церемонии вручения орденов «Родительская слава».

«Вы знаете об уже принятых решениях в сфере демографического развития, демографической политики: это и снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, и дополнительные выплаты и пособия, и льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах. И мы обязательно продолжим эту работу. Мы будем думать, есть определенные идеи, как дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку», — заявил он.

Глава государства выразил уверенность, что приоритетной задачей государства, всего общества и традиционных религий остается поддержка семей с детьми.

«В современном полном противоречий мире принципиальная задача — укреплять сам престиж отцовства и материнства», — добавил Путин, передает ФАН.

Ранее НСН сообщала, что американские ученые выяснили лучший возраст для отцовства. Они посоветовали мужчинам заводить детей до 40 лет. У поздних малышей выше риск развития аутизма или синдрома Дауна. Кроме того, на здоровье ребенка могут сказаться и вредные привычки отца. По мнению ученых, алкоголизм у папы может привести к проблемам с вниманием, координацией или к гиперактивности малыша.