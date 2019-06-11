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Россияне перестали совершать крупные покупки и откладывать сбережения 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В два раза снизилась потребительская уверенность россиян по сравнению с началом 2018 года. Причина этого кроется в пенсионной реформе и повышении НДС.
Пик неуверенности в завтрашнем дне пришелся на начало 2019 года, когда люди уже увидели рост цен, рассказал «Известиям» руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
В целом, по данным Росстата, наибольшее падение индекса потребительской уверенности зафиксировано среди граждан до 30 лет. Если в первом квартале прошлого года показатель держался на отметке -2 пункта, то в начале этого года снизился до -11. Не считается сейчас благоприятным временем для покупок (-29 пунктов) и сбережений (-37 пунктов), тогда как год назад эти показатели были -23 и -32 соответственно.
Белоусов уверен, что индекс потребительской уверенности «оттолкнется от дна». По его прогнозам, на уровень, который был до объявления властями пенсионной реформы, ожидания россиян могут подняться к концу года, но лишь при условии, что не случится в стране новых потрясений.
Индекс потребительской уверенности — это экономический индикатор, который базируется на опросах и отражает оценку населения относительно общего состояния экономики.
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Социология , Дмитрий Белоусов , газета "Известия"
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