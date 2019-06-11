ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово «Россия»

Слово "Россия" граждане ассоциируют в первую очередь с понятиями "родина" (31%) и "великая держава" (29%), из них это преимущественно люди старшего поколения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, у каждого десятого (9%) возникает такая ассоциация, как огромная территория и большая страна. Еще 7% назвали сильную армию, а по 4% — добрых и хороших людей, надежду на светлое будущее.

При этом, как указано в опросе, среди негативных ассоциаций россияне назвали низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 9 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.