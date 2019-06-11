Россияне назвали главные символы страны

ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого поинтересовался у респондентов, что в стране вызывает у них особую гордость.

Главными символами России жители страны назвали единство народа, сплоченность и многонациональность. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне также назвали официальные символы страны, то есть герб, гимн и флаг (16% опрошенных назвали такой вариант). Для 9% респондентов символом РФ является богатая природа. Любовь к родине ассоциируется с Россией у 6% граждан, еще 5% увидели символом страны силу и мощь, а также ее величие.

Опрошенные отметили, что слово «Россия» в первую очередь связано с понятиями «родина» (31%) и «великая держава» (29%).

Для каждого девятого Россия ассоциируется с огромными территориями и большой страной, около 7% связывают РФ с армией, а примерно 4% респондентов уверены, что наша страна символизирует добрых и хороших людей, а также надежду на светлое будущее, пишет РИА Новости.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 9 июня. В опросе приняли участие 1,6 респондентов в возрасте от 18 лет. Их опрашивали по телефону по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.