Россияне оказались не готовы к дополнительной пенсии

Россияне отрицательно отнеслись к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование лаборатории Левада-центра . Это может негативно отразиться на планах российских властей изменить систему пенсионных накоплений.

Согласно результатам опроса, 63 процента опрошенных не хотят, чтобы с их зарплат делались дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд. За идею дополнительных отчислений выступили 19 процентов респондентов. Они хотели бы, чтобы в негосударственные пенсионные фонды шло от одного до пяти процентов от их дохода. Порядка десяти процентов опрошенных хотели бы, чтобы дополнительные отчисления были в размере шести процентов и более. Таким образом, за идею дополнительных отчислений в целом выступают только 29 процентов респондентов.

Доля россиян, которые против введения дополнительных отчислений, примерно совпадает с долей жителей страны у которых нет сбережений. По информации Левада-центра, их 65 процентов. Таким образом, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова , у большинства принявших участие в опросе просто не денег на дополнительные отчисления.

Российские власти разработали систему новой накопительной пенсионной модели, которая должна прийти на смену замороженной части, еще в 2016 году. Согласно задумке, работающие россияне будут добровольно отчислять деньги с зарплат на будущую пенсию сверх обязательных взносов, которые делает работодатель. Эти накопления будут собственностью человека, а не государства. Эту систему индивидуального пенсионного капитала хотели запустить в 2019 году, но ее обсуждение было решено заморозить. Причиной этого стала негативная реакция россиян на повышение пенсионного возраста в начале года.