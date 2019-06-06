Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне оказались не готовы к дополнительной пенсии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Россияне отрицательно отнеслись к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование лаборатории Левада-центра. Это может негативно отразиться на планах российских властей изменить систему пенсионных накоплений.
Согласно результатам опроса, 63 процента опрошенных не хотят, чтобы с их зарплат делались дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд. За идею дополнительных отчислений выступили 19 процентов респондентов. Они хотели бы, чтобы в негосударственные пенсионные фонды шло от одного до пяти процентов от их дохода. Порядка десяти процентов опрошенных хотели бы, чтобы дополнительные отчисления были в размере шести процентов и более. Таким образом, за идею дополнительных отчислений в целом выступают только 29 процентов респондентов.
Доля россиян, которые против введения дополнительных отчислений, примерно совпадает с долей жителей страны у которых нет сбережений. По информации Левада-центра, их 65 процентов. Таким образом, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, у большинства принявших участие в опросе просто не денег на дополнительные отчисления.
Российские власти разработали систему новой накопительной пенсионной модели, которая должна прийти на смену замороженной части, еще в 2016 году. Согласно задумке, работающие россияне будут добровольно отчислять деньги с зарплат на будущую пенсию сверх обязательных взносов, которые делает работодатель. Эти накопления будут собственностью человека, а не государства. Эту систему индивидуального пенсионного капитала хотели запустить в 2019 году, но ее обсуждение было решено заморозить. Причиной этого стала негативная реакция россиян на повышение пенсионного возраста в начале года.
Последние новости
Для Путина произведут 76 Су-57 BadComedian согласился на мировую и раскрыл ложь Ксении Собчак ФБР раскрыло результаты поиска снежного человека
Комментарии
Социология , Григорий Березкин , Александр Сафонов , Левада-центр , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла приглашение Нормандии
Украинцы потребовали у России миллиарды долларов138
Умер Александр Кузнецов15
Финансист спецслужбы президента трагически погиб в Москве
Мучительная боль6
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
00:18
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение