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Почему россияне боятся потерять работу 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий. А у каждого пятого жителя страны (21 процента) есть знакомые, которым уже пришлось поменять работу в связи с тем, что у них не получилось освоить новые технологии.
Это показало исследование, проведенное по заказу Торгово-промышленной палаты России Аналитическим центром НАФИ вместе с Международным институтом менеджмента объединений предпринимательства.
Работодатели — представители малого и среднего бизнеса — менее пессимистичны, чем работники. Только 23 процента из них считают, что при автоматизации бизнес-процессов может произойти сокращение штатов. 58 процентов работодателей, принявших участие в исследовании, полагают, что в группу риска могут попасть работники старше 50 лет, так как им сложнее разобраться в новых технологиях.
При этом сами работники думают, если они будут владеть информационными технологиями, больших проблем с трудоустройством у них не будет. Этой точки зрения придерживаются 45 процентов респондентов. И 24 процента работающих респондентов уверены, что лишаться работы, если не освоят цифровые технологии.
В основном такую угрозу осознают молодые люди до 24 лет (31 процент), руководители любого уровня (33 процента), работники с высшим образованием (34 процента), квалифицированные специалисты (35 процентов).
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Социология , Торгово-промышленная палата
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