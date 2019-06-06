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Водка потеряла былую популярность у россиян 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Крепкий алкоголь выбыл из топ-5 самых популярных товаров у россиян. Об этом свидетельствует статистика компании «Такском», передает газета «Известия».
В первую пятерку популярных в России товаров попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и косметика. Падение популярности алкоголя и сигарет объясняется связанными с этими товарами ограничениями, повышением цен на них, а также изменением потребительских предпочтений россиян.
Отмечается, что на данный момент сигареты находятся на десятом месте самых востребованных товаров, а алкоголь оказался еще более непопулярным и остался за пределами первой десятки.
Статистика основана на фискальных данных онлайн-касс российских магазинов. Всего было проанализировано более 14 миллиардов кассовых чеков.
В апреле Росалкогольрегулирование выявило, что треть всей водки на российском рынке в 2018 году оказалась подделкой.
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Социология , газета "Известия"
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