Водка потеряла былую популярность у россиян

Крепкий алкоголь выбыл из топ-5 самых популярных товаров у россиян. Об этом свидетельствует статистика компании «Такском», передает газета «Известия».

В первую пятерку популярных в России товаров попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и косметика. Падение популярности алкоголя и сигарет объясняется связанными с этими товарами ограничениями, повышением цен на них, а также изменением потребительских предпочтений россиян.

Отмечается, что на данный момент сигареты находятся на десятом месте самых востребованных товаров, а алкоголь оказался еще более непопулярным и остался за пределами первой десятки.

Статистика основана на фискальных данных онлайн-касс российских магазинов. Всего было проанализировано более 14 миллиардов кассовых чеков.

В апреле Росалкогольрегулирование выявило, что треть всей водки на российском рынке в 2018 году оказалась подделкой.