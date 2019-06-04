Рамблер вас услышал: как мы изучали общественное мнение, часть 2

4 марта 2018 года начала писаться поистине детективная история, тёмная, запутанная, неоднозначная и далекая от завершения — власти Великобритании объявили об отравлении в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вскоре обвинив этом Россию . Это событие могло бы остаться очередным вихрем в геополитическом шторме между нашей страной и Западом, если бы не абсурдность и даже некоторая театральность развивавшихся далее событий. В течение года Рамблер не только следил за ситуацией, но и анализировал отношение россиян к громкому политическому скандалу по мере появления новых невероятных обстоятельств.

Спустя десять дней после предполагаемого отравления Тереза Мэй открыто обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона, осужденного, помилованного, обменянного Россией и шесть лет проживавшего в Великобритании. И хотя за обвинениями британской стороны не прослеживалось российской мотивации, скандал сразу же был использован для ухудшения отношений России и Европы. Первыми отреагировали власти Польши отозвавшие своих дипломатов из Москвы . В результате первого же опроса 86% пользователей Рамблера спрогнозировали начало долгого и неприятного противостояния.

Ситуация со Скрипалями вызывала немало опасений, что грядущий Чемпионат мира по футболу в России может быть если не сорван, то изрядно подпорчен отсутствием высокопоставленных представителей стран-участниц на церемонии открытия, или даже отзывом некоторых команд.

Также на 18 марта были запланированы очередные выборы президента Российской Федерации, но эксперты признавали, что предполагаемое отправление никоим образом не повлияло бы на их ход, несмотря на то, что Тереза Мэй обозначила причастность России всего за четыре дня до дня голосования.

56% посчитали это поводом для начала новой «холодной войны»

27% связали отправление с возможным массовым бойкотом ЧМ-2018

17% назвали это вмешательством в российские выборы В своем следующем опросе мы предложили читателям определиться с главной целью, которую преследовал Запад, начиная изоляцию России еще до начала расследования и выяснения фактов.

Вместе с тем НАТО выслало семь российских дипломатов, российских МИД ответил симметрично , а в Англии тем временем появился пространный шестистраничный доклад об отравлении, породивший мем highly likely — «высокая вероятность» причастности России к отравлению Скрипалей.

Запутанность и напряженность ситуации начала быстро утомлять. В отсутствии подробностей о ходе расследования читатели скептически воспринимали всё новые и новые обвинения в адрес России и горячо комментировали новости об очередной высылке российских дипломатов. Впрочем, скорой развязки никто не ждал.

Рамблер

Отсутствие доказательств и свидетельств по делу Скрипалей и нарастающая истерия начали вызывать скептицизм даже у рядовых британцев, не находящих никакой разумной причины в организации отравления российскими спецслужбами.

В течение лета новостей от британской стороны не поступало, даже сложилось впечатление, что скандал, как очередная провокация, после достижения негативных целей постепенно сойдет на нет.

Чемпионат мира по футболу и успехи отечественной сборной отвлекли россиян от международных страстей. Новый опрос показал, что половина читателей Рамблера готовится забыть фамилию Скрипаль.

Рамблер

Так продолжалось до 5 сентября, когда словно гром среди ясного неба Великобритания назвала имена двоих подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и позже показали фотографии. Не предоставленных снимках с камер видеонаблюдения двое людей, названные Александром Петровым и Русланом Бошировым, назывались британской стороной российскими «чистильщиками». Фото, снятые на улицах Солсбери, больше напоминали попытку подогреть интерес к затухающему скандалу, никаких иных доказательств приведено не было.

Поэтому следующим вопросом мы узнали мнение читателей о том, изменилось ли их отношение к делу Скрипалей в связи с новыми обвинениями.

Рамблер

Ожидаемо, три четверти пользователей Рамблера не посчитали несколько снимков людей с улицы доказательствами их причастности. Тем временем Великобритания подготовила новый закрытый доклад и продемонстрировала его союзникам — США, Франция и Канада согласились с его обвинительными выводами.

На этом история могла сойти на нет — обвинения без публичных доказательств выдвинуты, политический эффект достигнут, фотографии двух россиян разошлись по лентам мировых СМИ. Но тут происходит поворот, который может войти в учебники информационных войн: Россия заявляет , что люди, названные Великобританией Петровым и Бошировым, найдены и вскоре предстанут на публике.

13 сентября в эфире телеканала RT вышло интервью главного редактора Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Зрителей удивили сразу два обстоятельства: само неожиданное появление на публике лиц, которых Запад смело обвинил в преступлении, и непосредственно рассказ о целях визита мужчин в Великобританию.

Опрос, проведенный Рамблером в последующие дни, показал, что интервью оставило больше вопросов, чем ответов.

Рамблер

Впрочем, опрос показывает лишь отношение зрителей к рассказу Петрова и Боширова, и никак не демонстрирует отношение респондентов к догадкам о причастности мужчин к ситуации со Скрипалями.

Вскоре британская газета The Daily Telegraph назвала другое имя человека, обозначенного как Руслан Боширов — по утверждению издания после расследования эксперты Bellingcat нашли сходство между Бошировым и неким полковником Анатолием Чепигой, чье фото и было опубликовано. Пользователи Рамблера начали искать сходства.

Рамблер

Ситуация со Скрипалями характерна тем, что раз в несколько месяцев британская сторона вновь и вновь подогревает интерес к теме новыми подозрениями, догадками и обвинениями. Однако и результаты опросов, и читаемость материалов показывают, что в российском интернете на это почти не обращают внимания. Однако интересен медийный кейс Скрипалей и его воздействие на мнение читателей новостей — в зависимости от публикуемых данных настроения аудитории меняются то в одну, то в другую сторону. Полученные результаты опросов наглядно показали, как работают информационные войны, нацеленные на формирование мнения общественности.