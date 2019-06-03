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Назван самый успешный регион России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крым и Севастополь показали самый быстрый рост пяти основных секторов экономики среди российских регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на расчеты Института комплексных стратегических исследований.
Эксперты оценили динамику в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению за первый квартал 2019 года.
Заметнее всего прирост в строительстве. В первом квартале этого года объем работ по сравнению с аналогичными периодом 2018-го увеличился в Севастополе на 70,9 процента, в Крыму — 20,7 процента. В промышленности рост составил в Крыму 20,2 процента, а в Севастополе — 5,2 процента. Розничная торговля поднялась в Крыму на 2,9 процента, в Севастополе — на 2,8 процента.
Только в четырех регионах в стране все эти секторы экономики показали уверенный или умеренный рост. Помимо Крыма и Севастополя, это Пензенская и Сахалинская области.
Рост экономики Крыма, по мнению экспертов, связан с крупными федеральными строительными проектами, например, строительством автомобильной трассы «Таврида», которая должная связать Крымский мост и Севастополь (через Симферополь). По официальным оценкам, стоимость проекта составляет 166 миллиардов рублей. Также в марте 2019 года были сданы в эксплуатацию Балаклавская и Таврическая ТЭС, их общая стоимость составила 71 миллиард рублей. Также высокие темпы роста объяснили эффектом низкой базы.
В январе эксперты Финансового университета при правительстве России также назвали Крым регионом с наибольшим ростом экономики в России. Лидерами по росту валового регионального продукта, по их оценке, являются Амурская область, Чечня, Самарская область и Якутия.
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Социология , Общество , Григорий Березкин , Финансовый университет , РБК , Республика Крым , Севастополь
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