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Опрос: увольнения с работы боятся 7% россиян 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой. Такие выводы содержатся в исследовании портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"В Superjob выяснили, что самая распространенная фобия россиян, имеющих работу, — боязнь увольнения. Ей подвержены 7% опрошенных", — говорится в сообщении.
Еще по 3% респондентов боятся невыплаты зарплаты и нестабильности в компании, 2% — руководства и коллектива организации.
"Большинство же сотрудников, по их словам, лишены каких-либо джоб-фобий (68%)", — добавили в пресс-службе портала по поиску работы. Причем за последние пять лет число таких работников увеличилось с 62% в 2014 году до 68% в текущем.
В пресс-службе Superjob сообщили, что опрос был проведен в апреле среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет.
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Социология , ИТАР-ТАСС
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