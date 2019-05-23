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ВЦИОМ: 37% россиян считают оценки Лазарева на Евровидении необъективными 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Почти 40% россиян считают итоговые оценки российского артиста Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" скорее не объективными, свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, только 25% опрошенных считают, что оценки, полученные Лазаревым, были объективными, 37% россиян назвали их необъективными, а 38% респондентов затруднились ответить.
Процедуру выбора кандидата на "Евровидение" от России считают объективной 52% участников опроса, столько же считают объективным и подсчет итогов голосования зрителей. Голосование профессионального жюри положительно оценивает только 21% респондентов, а 66% граждан считают его необъективным.
Оценка выступлений на "Евровидении" зрителями и профессиональным жюри была введена в 2016 году. В том же году опрошенные больше всего чувствовали необъективность оценок профессионального жюри, когда страну также представлял Лазарев. По данным ВЦИОМ, самое необъективное зрительское голосование, по мнению россиян, было в 2018 году, когда Россию представляла Юлия Самойлова.
Лазарев в субботу занял третье место на "Евровидении-2019". В результате зрительского голосования певец оказался на четвертом месте, он стал лидером по количеству голосов в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. Профессиональное жюри присудило Лазареву суммарно 125 баллов, тем самым отнеся его на девятую строчку рейтинга.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 мая. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Социология , Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Юлия Самойлова , ВЦИОМ
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