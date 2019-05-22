Россияне высказались по поводу ЕГЭ

Больше половины россиян (54%) согласились с тем, что ЕГЭ дает равные шансы поступить в хорошие вузы способным школьникам из разных регионов, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Результаты опроса были опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что 37% респондентов, сдававших ЕГЭ, скорее не согласны с тем, что экзамен уравнивает шансы на поступление в хорошие вузы для абитуриентов из разных мест проживания.

Мнения об объективности процедуры оценки ЕГЭ разделились: 46% опрошенных считают, что проверка независимыми экспертами повышает объективность оценки по сравнению с традиционным экзаменом у «своего» учителя, в то время как столько же респондентов (46%) скорее не согласны с данным утверждением.

Среди тех опрошенных, кто имеет личный опыт сдачи ЕГЭ, 62% согласны с мнением о повышении качества оценки знаний.

В качестве основных достоинств ЕГЭ респонденты отметили: не нужно сдавать экзамены в институте (17%), можно подать документы сразу в несколько вузов (13%), более глубокая проверка знаний (12%), простота и объективность (по 8%).

Главными недостатками ЕГЭ респонденты считают зубрежку и отсутствие творчества (21%), тестовую систему (10%). Кроме того, 11% респондентов сочли подготовку к экзамену стрессом.

Примерно равное число опрошенных предпочитают или самостоятельную подготовку к экзамену, или с репетиром (на специализированных курсах) — 44% и 42% соответственно.

К дополнительной помощи школьных педагогов обращались треть опрошенных (31%), а самостоятельную подготовку по материалам Открытого банка заданий ЕГЭ и других бесплатных сетревых ресурсов осуществляла примерно четверть (27%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4-5 мая 2019 года среди 3,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.