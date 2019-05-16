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Россияне назвали самые желаемые профессии для детей-школьников 

Lenta.ru + ещё 3 15 часов назад
Медицина, информационные технологии и работа в правоохранительных органах вошли в топ-3 самых перспективных и востребованных сфер, по мнению родителей российских школьников. Соответствующие результаты показал обзор «Мониторинг эффективности школы. Выбор семьями образовательных траекторий для детей» РАНХиГС, передает ТАСС.
Наименее привлекательными для школьников россияне посчитали специальности, связанные с наукой, культурой, сельским и лесным хозяйством.
Эксперты выяснили, что необходимость получения высшего образования сохраняется в России в качестве социальной нормы. Так, около 71 процента опрошенных высказались в пользу высшего образования. Около четверти респондентов отметили, что получение диплома желательно, но необязательно.
В апреле сообщалось, что самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий. В сфере производства, строительства и здравоохранения насчитывается около миллиона открытых вакансий.
Самыми перспективными, по данным ВНИИ труда при Минтруде, являются сферы здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и информационной безопасности. Хорошие возможности для трудоустройства молодежи есть в области образования и педагогики, обслуживания, а также в сфере приборостроения и оптотехники.
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Социология , Видео , Образование , МВД , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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