Россияне назвали самые желаемые профессии для детей-школьников

Медицина, информационные технологии и работа в правоохранительных органах вошли в топ-3 самых перспективных и востребованных сфер, по мнению родителей российских школьников. Соответствующие результаты показал обзор «Мониторинг эффективности школы. Выбор семьями образовательных траекторий для детей» РАНХиГС , передает ТАСС.

Наименее привлекательными для школьников россияне посчитали специальности, связанные с наукой, культурой, сельским и лесным хозяйством.

Эксперты выяснили, что необходимость получения высшего образования сохраняется в России в качестве социальной нормы. Так, около 71 процента опрошенных высказались в пользу высшего образования. Около четверти респондентов отметили, что получение диплома желательно, но необязательно.

В апреле сообщалось, что самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий. В сфере производства, строительства и здравоохранения насчитывается около миллиона открытых вакансий.

Самыми перспективными, по данным ВНИИ труда при Минтруде, являются сферы здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и информационной безопасности. Хорошие возможности для трудоустройства молодежи есть в области образования и педагогики, обслуживания, а также в сфере приборостроения и оптотехники.