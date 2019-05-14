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ВЦИОМ: каждый десятый россиянин смотрит «Игру престолов» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: HBO
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый десятый (12%) россиянин смотрит телесериал "Игра престолов", свидетельствуют опубликованные во вторник данные исследования.
"Каждый десятый россиянин (12%) смотрит культовый фэнтези-сериал "Игра престолов". Тем не менее, 71% респондентов не смотрели и не планируют смотреть телесериал", — говорится в материалах ВЦИОМ.
Больше половины зрителей (54%) также заявили, что собираются посмотреть заключительный сезон произведения. При этом 18% опрошенных уже начали просмотр, а 9% респондентов бросили просмотр.
По данным опроса, большинству зрителей (80%) понравился телесериал. Любимыми персонажами респонденты назвали Дейенерис Таргариен (12%), Тириона Ланнистера (12%) и Джона Сноу (11%). Кроме того, более половины (57%) россиян отметили, что в сериале им понравился неожиданный сюжет, четверть (25%) отметили хорошую актерскую игру, 18% понравилась постановка произведения, 11% оценили раскрытие персонажей.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 апреля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.
Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В апреле 2019 года начался показ заключительного сезона произведения.
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Социология , Общество , Джон Сноу , Джордж Мартин , ВЦИОМ
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