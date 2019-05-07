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ВЦИОМ: почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая 

РИА Новости + ещё 17 47 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Практически половина россиян (48%) в день Победы 9 мая планируют участвовать в праздничных торжествах, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, в праздничных парадах и шествиях 9 мая намерены участвовать 48% россиян, 20% будут поздравлять ветеранов, 19% собираются смотреть салют, 18% пойдут в гости, ещё 20% предпочитают смотреть телевизор, а 17% будут отдыхать на природе и гулять (опрошенные могли дать несколько вариантов ответа).
По мнению 36% респондентов, смысл парада на 9 мая в том, чтобы память о подвиге народа не была забыта, 30% полагают, что это знак благодарности предкам, по 17% опрошенных считают, что это демонстрация военной мощи страны и воспитание патриотизма у молодёжи.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 мая 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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Социология , Видео , Интернет , ВЦИОМ , РИА Новости , Москва
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