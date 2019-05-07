ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»

Акция в память о Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" вызывает у россиян гордость за страну, грусть и радость, рассматривается как дань памяти предков, свидетельствует опрос ВЦИОМ

Акция "Бессмертный полк" проводится в связи с Днем Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Согласно данным опроса, эта акция прежде всего вызывает гордость за страну, своих отцов и дедов у 42% опрошенных, для 21% это память о предках, для 11% — боль и грусть, для 10% — радость и счастье. Ещё 9% респондентов на вопрос, какие чувства вызывает акция "Бессмертный полк", ответили, что для них это "положительные, сильные эмоции". По 8% респондентов сообщили, что акция вызывает у них слезы и тревогу. Опрошенные могли дать несколько вариантов ответа.

К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 мая 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.