Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: почти половина россиян не знают значения праздника Пасхи 

Вечерняя Москва + ещё 24 26 апреля 2019
Фото: © РИА Новости / Макс Ветров
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого стало известно, сколько россиян знают, что такое Пасха и что в этот период празднуют. Оказалось, что верно по этому поводу осведомлены лишь 50 процентов опрошенных.
Варианты, обнародованные ВЦИОМ, были разнообразны. Как отмечалось выше, только половина респондентов знают, что на Пасху верующие отмечают воскресение Христа. Шесть процентов уверены, что Пасха — это день рождения Сына Божьего.
Кроме того, некоторые заявили, что данный праздник знаменует собой окончание Великого Поста.
В свою очередь, 32 процента респондентов честно признались, что затрудняются ответить по поводу значения праздника Пасхи.
Читайте также: Роспотребнадзор рассказал о безопасных способах покраски яиц
Вечерняя Москва: последние новости
Центральный банк оставил ключевую ставку на прежнем уровне Россияне стали пить в два раза меньше алкоголя с 2011 года Опрос: россияне рассказали о планах на майские праздники
Социология , Роспотребнадзор , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах77
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»4
Лобода отказалась от участия в «Голосе»17
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте73
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»3
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение