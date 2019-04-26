ВЦИОМ: почти половина россиян не знают значения праздника Пасхи

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого стало известно, сколько россиян знают, что такое Пасха и что в этот период празднуют. Оказалось, что верно по этому поводу осведомлены лишь 50 процентов опрошенных.

Варианты, обнародованные ВЦИОМ, были разнообразны. Как отмечалось выше, только половина респондентов знают, что на Пасху верующие отмечают воскресение Христа. Шесть процентов уверены, что Пасха — это день рождения Сына Божьего.

Кроме того, некоторые заявили, что данный праздник знаменует собой окончание Великого Поста.

В свою очередь, 32 процента респондентов честно признались, что затрудняются ответить по поводу значения праздника Пасхи.