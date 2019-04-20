Ученые выявили нехватку на планете 23 миллионов женщин

Журнал PNAS (Труды национальной академии наук США ) опубликовал результаты международного исследования, согласно которым в мире не хватает 23,1 миллиона женщин.

В публикации отмечается, что эталонное соотношение нарушено в 12 странах мира, в которых девочки рождаются меньше. По наблюдениям специалистов, особо ярко это выражено в Индии и КНР, где с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 миллиона девочек.

В качестве основных причин авторы называют политику одного ребенка на одну семью в Китае и селективные аборты как в Индии, так и в других азиатских странах.