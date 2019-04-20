Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые выявили нехватку на планете 23 миллионов женщин 

Парламентская газета 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Журнал PNAS (Труды национальной академии наук США) опубликовал результаты международного исследования, согласно которым в мире не хватает 23,1 миллиона женщин.
В публикации отмечается, что эталонное соотношение нарушено в 12 странах мира, в которых девочки рождаются меньше. По наблюдениям специалистов, особо ярко это выражено в Индии и КНР, где с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 миллиона девочек.
В качестве основных причин авторы называют политику одного ребенка на одну семью в Китае и селективные аборты как в Индии, так и в других азиатских странах.
«С учетом того, что на эти две страны приходится 38% мирового населения и одна треть рождений, они являются основными виновниками демографического дисбаланса в планетарном масштабе», — говорится в статье.
Парламентская газета: последние новости
Почти половина россиян не работают по профессии, заявил ВЦИОМ Росстат назвал регионы — лидеры по числу жителей с хроническими заболеваниями Правительство обновило Федеральный план статистических работ
Социология , РАН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию29
«Меня это возмутило»: Порошенко требует объяснений152
Нашел кому пожаловаться: Порошенко поговорил с Помпео5
В фанзоне Порошенко заметили убийц одесситов и Бузины149
«Становится неспособным»: РПЦ осудила Константинополь6
Видео
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение