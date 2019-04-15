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Латвийцы не ждут перемен после отстранения мэра Риги Ушакова, показал опрос 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Sputnik / Сергей Мелконов
Большинство латвийцев, согласно опросу Kantar TNS, не ожидают в ближайшие месяцы положительных изменений после отстранения мэра Риги Нила Ушакова, передает Sputnik Латвия со ссылкой на местные СМИ.
"Отстранение Нила Ушакова от управления Ригой и его вероятный отъезд в Брюссель в качестве евродепутата, скорее всего, предвещают смену властной конфигурации в латвийской столице. Между тем большинство жителей ничего позитивного от изменений в руководстве города не ждут, показал опрос Kantar TNS", — говорится в сообщении.
Уточняется, что опрос был проведен среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет. При этом только 20% опрошенных считают, что отстранение Ушакова принесет городу позитивные изменения.
"Подавляющее большинство — 65% респондентов — придерживаются обратного мнения и ничего хорошего в ближайшие месяцы не ждут. У 15% опрошенных нет конкретного мнения по данному вопросу", — добавляется в сообщении.
В начале апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги. Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. Ушаков является лидером партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии. Он назвал свое отстранение противоправным и сообщил, что оспорит его в суде. Ранее Ушаков заявил, что примет участие в выборах в Европарламент.
Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года. В связи со вступлением распоряжения министра в силу он стал рядовым депутатом Рижской думы.
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Социология , Общество , Прибалтика , Нил Ушаков , Европарламент , ИА Sputnik , Брюссель , Латвия , Рига
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